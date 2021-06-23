В Киеве ограничили движение до аэропорта "Борисполь"

Укравтодор ремонтировать 17 км дороги, ограничения продлятся ориентировочно до 20 августа.

В Киеве ограничили движение до международного аэропорта Борисполь. Насколько сужается трасса на время ремонта, сколько будут продолжаться работы и насколько из-за ремонта дольше нужно будет ехать в аэропорт — говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Следующая информация будет максимально полезна для всех, кто планирует путешествовать самолетом из аэропорта "Борисполь" с сегодняшнего дня, 22 июня, и по меньшей мере до 20 августа. Именно в этот период "Укравтодор" будет ремонтировать 17 км дороги от Киева до Борисполя.

"Движение уже ограничили и вы можете увидеть, какой сейчас трафик. Неудобства, конечно, будут и для жителей Борисполя, работающих в Киеве, и для транзитного транспорта. Но если на работу немного опоздать иногда можно, то опоздание на самолет срывает ваш отпуск. Но дорогу ремонтировать тоже надо. Последний раз глобально это делали в 2004-м, а после — только иногда латали ямы. Теперь же нам обещают новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметку", — рассказывает корреспондент "Сніданку" Антон Пшеничный.

Пока что движение в обе стороны идет полосами, ранее только в направлении Борисполя. Когда эту сторону отремонтируют, ее откроют, а другую — закроют, и ремонт начнется там. То есть пропускная способность трассы сейчас вдвое меньше, чем обычно.

Напомним, Киев ограничил въезд фур.

Сколько продлится ремонт трассы в аэропорт "Борисполь" — прямое включение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку