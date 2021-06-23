У Києві обмежили рух до аеропорту "Бориспіль"

Укравтодор ремонтуватиме 17 км дороги, обмеження триватимуть орієнтовно до 20 серпня.

У Києві обмежили рух дорогою до міжнародного аеропорту Бориспіль. Наскільки звужується траса на час ремонту, скільки будуть тривати роботи та наскільки через ремонт довше буде їхати до летовища – йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Наступна інформація буде максимально корисна для всіх, хто планує подорожувати літаком з аеропорту "Бориспіль" від сьогодні, 22 червня, і щонайменше до 20 серпня. Саме у цей період "Укравтодор" буде ремонтувати 17 км дороги від Києва до Борисполя.

"Рух уже обмежили і ви можете побачити, який зараз трафік. Незручності, звісно, будуть і для жителів Борисполя, що працюють у Києві, і для транзитного транспорту. Але якщо на роботу трохи спізнитися іноді можна, то запізнення на літак зриває вашу відпустку. Але дорогу ремонтувати також треба. Останній раз глобально це робили в 2004-му, а після - лише іноді латали ями. Тепер же нам обіцяють нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітку", - розказує кореспондент "Сніданку" Антон Пшеничний.

Поки що рух в обидва напрямки йде смугами, що раніше були лише в напрямку Борисполя. Коли цей бік відремонтують, його відкриють, а зворотній – закриють, і ремонт почнеться там. Тобто пропускна здатність траси нині вдвічі менша, ніж зазвичай.

Нагадаємо, Київ обмежив в'їзд фур.

Як довго триватиме ремонт траси до аеропорту "Бориспіль" — пряме включення

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