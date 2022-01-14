Игорь Кондратюк обозвал Ани Лорак "хвойдой"

Звезда негативно отреагировала на то, что певица собралась ехать с туром в Украину.

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк не раз негативно высказывался о том, что российские артисты приезжают с концертами в Украину.

Знаменитость даже создавал петицию о том, чтобы запретить им выступать в нашей стране. Кроме того, продюсер неоднократно выступал против выступлений украинских артистов, которые переехали жить в Россию.

В частности, когда Кондратюк узнал о том, что Ани Лорак собралась в тур по городам Украины, он не смог сдержать своих эмоций.

Ани Лорак едет с концертами в Украину / internet-bilet.ua

Кондратюк прокомментировал пост в Facebook композитора Александра Ягольника. Александр убежден, что концерты Лорак – это проверка для украинцев.

Кондратюк же в комментариях написал, что тур певицы по городам Украины – это "хвойда-тур".

Кстати, к обсуждению концертов Ани Лорак присоединился и рэпер Александр Ярмак. Он написал, что "такой продажницы мир не видел".

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