Путин назначил Грызлова послом в Беларуси

Он сменит на этом посту Евгения Лукьянова.
Представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов стал новым послом РФ в Беларуси.
Об этом сообщается в указах президента России Владимира Путина №10 и №11 от 14 января.
Напомним, что Борис Грызлов являлся полномочным представителем РФ в ТКГ с 26 декабря 2015 года. Он также является главой Высшего совета пропрезидентской партии "Единая Россия". Грызлова считают человеком из близкого окружения Владимира Путина.
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