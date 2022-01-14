Путін призначив Гризлова послом у Білорусі

Він змінить на цій посаді Євгена Лук'янова.

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов став новим послом РФ у Білорусі.

Про це повідомляється в указах президента Росії Володимира Путіна №10 і №11 від 14 січня.

Нагадаємо, що Борис Гризлов був повноважним представником РФ в ТКГ від 26 грудня 2015 року. Він також є очільником Вищої ради пропрезидентської партії "Єдина Росія". Гризлова вважають людиною з близкого оточення Володимира Путіна.

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