Путін призначив Гризлова послом у Білорусі

Він змінить на цій посаді Євгена Лук'янова.
Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов став новим послом РФ у Білорусі.
Про це повідомляється в указах президента Росії Володимира Путіна №10 і №11 від 14 січня.
Нагадаємо, що Борис Гризлов був повноважним представником РФ в ТКГ від 26 грудня 2015 року. Він також є очільником Вищої ради пропрезидентської партії "Єдина Росія". Гризлова вважають людиною з близкого оточення Володимира Путіна.
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