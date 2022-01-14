Ігор Кондратюк обізвав Ані Лорак "хвойдою"

Зірка негативно відреагував на те, що співачка зібралася їхати з туром до України.

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк неодноразово негативно висловлювався про те, що російські артисти приїжджають з концертами до України.

Знаменитість навіть створював петицію про те, аби заборонити їм виступати в нашій країни. Окрім цього, продюсер неодноразово виступав проти виступів українських артистів, які переїхали жити до Росії.

Зокрема, коли Кондратюк дізнався про те, що Ані Лорак зібралася в тур містами України, то він не зміг стримати своїх емоцій.

Ані Лорак їде з концертами до України / internet-bilet.ua

Так, Кондратюк прокоментував допис у Facebook композитора Олександра Ягольника. Олександр переконаний, що концерти Лорак – це перевірка для українців.

Кондратюк же у коментарях написав, що тур співачки містами України – це "хвойда-тур".

До речі, до обговорення концертів Ані Лорак долучився й репер Олександр Ярмак. Він написав, що "такої запроданки світ не бачив".

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