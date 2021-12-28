Леся Никитюк неожиданно сняла бюстгальтер прямо посреди программы

Знаменитость готова была на все, чтобы одержать победу.

Украинская ведущая Леся Никитюк девушка из готовых на многое, чтобы достичь своей цели.

Так, на днях во время записи одного из развлекательных шоу, где Леся является ведущей, она отважилась на отчаянный шаг. Во время конкурса, в котором участницы должны были снять как можно больше одежды, чтобы одержать победу у мужчин, Никитюк даже сняла бюстгальтер.

Такой поступок Лест вызвал восторг у мужской части присутствующих в зале, а сама Никитюк даже смутилась от того, что сделала. Впрочем, поступок Леси привел ее команду девушек к победе, а присутствовавшие в зале получили эстетическое удовольствие от игры.

Правда, были и те, кто расстроился из-за того, что Леся Никитюк остановилась на майке и не сняла ее. "Лесь, ты – огонь!", "жаль, что на майке остановилась", "а дальше?".

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