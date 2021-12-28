Леся Нікітюк неочікувано зняла бюстгальтер просто посеред програми

Знаменитість готова була на все, аби отримати перемогу.

Українська ведуча Леся Нікітюк дівчина з таких, які готові на багато що, аби досягти своєї мети.

Так, днями під час запису одного з розважальних шоу, де Леся є ведучою, вона наважилася на відчайдушний крок. Під час конкурсу, у якому учасниці мали зняти якомога більше одягу, аби вибороти перемогу у чоловіків, Нікітюк навіть зняла бюстгальтер.

Такий вчинок викликав не аби який захват у чоловічої частини присутніх у залі, а Леся навіть сама зніяковіла від того, що зробила. Втім, вчинок Лесі привів її команду дівчат до перемоги, а присутні у залі отримали естетичне задоволення від гри.

Щоправда, були й ті, хто засмутився через те, що Леся Нікітюк зупинилася на майці і не зняла її. "Лесю, ти – вогонь!", "шкода, що на майці зупинилася", "а далі?".

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