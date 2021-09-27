У певицы есть новое увлечение.

Звезда украинского шоу-бизнеса Тина Кароль шокировала видео, как стоит на гвоздях.

В своем ТикТок певица опубликовала ролик, в котором видно, как она в обтягивающем комбинезоне становится на две доски и улыбается.

Артистка поделилась, что это ее трансформация в спорте. Исполнительница пришла к такому методу в этом году и теперь каждый день не проходит без такого необычного действия.

"Это больно! Но это больше о принятии боли, и насколько она страшна. Возможно, наш мозг рисует ее такой, невообразимо болящей. Я пока еще только начинаю", — поделилась Кароль.

В комментариях фаны выразили свое восхищение от увиденного.

Самая сильная! Восхищаюсь

Каждый раз восхищаюсь этой силой

Вау! Тина, ты что творишь?!

Совсем бесстрашная

Напомним, недавно Тина Кароль показала, что носит с собой в сумочке. Так, артистка пользуется двумя телефонами.

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