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Тина Кароль шокировала видео, как стоит на гвоздях

Тина Кароль шокировала видео, как стоит на гвоздях

instagram.com/tina_karol

У певицы есть новое увлечение.

Звезда украинского шоу-бизнеса Тина Кароль шокировала видео, как стоит на гвоздях.

В своем ТикТок певица опубликовала ролик, в котором видно, как она в обтягивающем комбинезоне становится на две доски и улыбается.

Артистка поделилась, что это ее трансформация в спорте. Исполнительница пришла к такому методу в этом году и теперь каждый день не проходит без такого необычного действия.

@tinakarol

Кто также занимается стойкой на гвоздь? Если нет, хотел бы попробовать? ## трансформациявспорте ## тинакароль

♬ Девочка — Тина Кароль

"Это больно! Но это больше о принятии боли, и насколько она страшна. Возможно, наш мозг рисует ее такой, невообразимо болящей. Я пока еще только начинаю", — поделилась Кароль.

В комментариях фаны выразили свое восхищение от увиденного.

  • Самая сильная! Восхищаюсь
  • Каждый раз восхищаюсь этой силой
  • Вау! Тина, ты что творишь?!
  • Совсем бесстрашная

Напомним, недавно Тина Кароль показала, что носит с собой в сумочке. Так, артистка пользуется двумя телефонами.

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