У співачки є нове захоплення.
Зірка українського шоубізнесу Тіна Кароль шокувала відео, як стоїть на цвяхах.
У своєму ТікТок співачка опублікувала ролик, в якому видно, як вона в обтислому комбінезоні стає на дві дошки та усміхається.
Артистка поділилася, що це її трансформація в спорті. Виконавиця прийшла до такого методу цього року і тепер кожен день не минає без такої незвичайної дії.
@tinakarol
Кто также занимается стойкой на гвоздях? Если нет, хотел бы попробовать? ##трансформациявспорте ##тинакароль♬ Девочка - Тина Кароль
"Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болісним. Я поки ще лише починаю", - поділилася Кароль.
У коментарях фани висловили своє захоплення від побаченого.
- Найсильніша! Захоплення
- Щоразу захоплююся цією силою
- Вау! Тіно, ти що твориш?!
- Зовсім безстрашна
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці. Так, артистка користується двома телефонами.