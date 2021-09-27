У співачки є нове захоплення.

Зірка українського шоубізнесу Тіна Кароль шокувала відео, як стоїть на цвяхах.

У своєму ТікТок співачка опублікувала ролик, в якому видно, як вона в обтислому комбінезоні стає на дві дошки та усміхається.

Артистка поділилася, що це її трансформація в спорті. Виконавиця прийшла до такого методу цього року і тепер кожен день не минає без такої незвичайної дії.

"Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болісним. Я поки ще лише починаю", - поділилася Кароль.

У коментарях фани висловили своє захоплення від побаченого.

Найсильніша! Захоплення

Щоразу захоплююся цією силою

Вау! Тіно, ти що твориш?!

Зовсім безстрашна

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці. Так, артистка користується двома телефонами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання