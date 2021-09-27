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Тіна Кароль шокувала відео, як стоїть на цвяхах

Тіна Кароль шокувала відео, як стоїть на цвяхах

instagram.com/tina_karol

У співачки є нове захоплення.

Зірка українського шоубізнесу Тіна Кароль шокувала відео, як стоїть на цвяхах.

У своєму ТікТок співачка опублікувала ролик, в якому видно, як вона в обтислому комбінезоні стає на дві дошки та усміхається.

Артистка поділилася, що це її трансформація в спорті. Виконавиця прийшла до такого методу цього року і тепер кожен день не минає без такої незвичайної дії.

@tinakarol

Кто также занимается стойкой на гвоздях? Если нет, хотел бы попробовать? ##трансформациявспорте ##тинакароль

♬ Девочка - Тина Кароль

"Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болісним. Я поки ще лише починаю", - поділилася Кароль.

У коментарях фани висловили своє захоплення від побаченого.

  • Найсильніша! Захоплення
  • Щоразу захоплююся цією силою
  • Вау! Тіно, ти що твориш?!
  • Зовсім безстрашна

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці. Так, артистка користується двома телефонами.

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