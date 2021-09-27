Катался на мотоцикле у горы: в Карпатах исчез 17-летний парень

Катался на мотоцикле у горы: в Карпатах исчез 17-летний парень

Поиски парня продолжаются.

В лесу возле горы Драгобрат, что в Раховском районе Закарпатской области, в понедельник, 27 сентября исчез 17-летний парень, который поехал кататься на мотоцикле.

Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

Сообщение об исчезновении молодого парня в Службу спасения поступило в 2:04. Известно, что 17-летний житель с. Терново Нересницькой ТГ Тячевского района исчез во время катания на мотоцикле.

"Для проведения поисково-спасательных работ привлечено горный поисково-спасательное отделение поселка Усть-Черная в составе 5 человек личного состава и 1 единица техники", — говорится в сообщении.

Поиски парня продолжаются.

Напомним, 24 сентября на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал снег с мелким дождем.

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