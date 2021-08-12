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Умерла звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс

Умерла звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс

Associated Press

Актриса последние годы тяжело болела.

Известная британская актриса, звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс умерла.

Знаменитость ушла из жизни в 84 года. Об этом сообщает Deadline. Печальную весть подтвердили ее агент и родные.

"Мама тихо умерла сегодня в окружении семьи в Эдинбурге. Мы просим о конфиденциальности и понимании в это трудное и печальное для нас время", — говорится в заявлении семьи Стаббс.

Со своей стороны, агент знаменитости сообщил, что последние несколько лет актриса болела. "Нам до отчаянного грустно от того, что мы потеряли не только прекрасную актрису, чья экранная и сценическая карьера охватила более 50 лет и была чрезвычайно разнообразной, но еще и безумно элегантного, стильного, грациозного, доброго и преданного друга. Она также была очень уважаемой и востребованной художницей. Мы будем очень скучать и помнить ее всегда", — добавил агент.

© Associated Press
Associated Press

Заметим, Уна Стаббс родилась 1 мая в 1937 году в Лондоне. Карьеру в кино она начала в 1960-х. Среди известных фильмов и сериалов с ее участием — "Странный случай с собакой ночью" "Вызывайте акушерку", "Даррелл", "Шоу Кэтрин Тейт", "Отель "Фолтена Тауерс", "Холодная лавка всякой всячины", "Ангел" и "Мисс Марпл". В сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях, Уна исполнила роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдает квартиру детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

Напомним, не так давно актер "Декстера" Джей Пикетт умер на съемочной площадке. Знаменитости не стало на 61 году жизни.

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