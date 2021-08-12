Умерла звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс

Актриса последние годы тяжело болела.

Известная британская актриса, звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс умерла.

Знаменитость ушла из жизни в 84 года. Об этом сообщает Deadline. Печальную весть подтвердили ее агент и родные.

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"Мама тихо умерла сегодня в окружении семьи в Эдинбурге. Мы просим о конфиденциальности и понимании в это трудное и печальное для нас время", — говорится в заявлении семьи Стаббс.

Со своей стороны, агент знаменитости сообщил, что последние несколько лет актриса болела. "Нам до отчаянного грустно от того, что мы потеряли не только прекрасную актрису, чья экранная и сценическая карьера охватила более 50 лет и была чрезвычайно разнообразной, но еще и безумно элегантного, стильного, грациозного, доброго и преданного друга. Она также была очень уважаемой и востребованной художницей. Мы будем очень скучать и помнить ее всегда", — добавил агент.

Associated Press

Заметим, Уна Стаббс родилась 1 мая в 1937 году в Лондоне. Карьеру в кино она начала в 1960-х. Среди известных фильмов и сериалов с ее участием — "Странный случай с собакой ночью" "Вызывайте акушерку", "Даррелл", "Шоу Кэтрин Тейт", "Отель "Фолтена Тауерс", "Холодная лавка всякой всячины", "Ангел" и "Мисс Марпл". В сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях, Уна исполнила роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдает квартиру детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

Напомним, не так давно актер "Декстера" Джей Пикетт умер на съемочной площадке. Знаменитости не стало на 61 году жизни.

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