70-летний рок-музыкант находился в больнице после осложнений коронавирусной болезни.

В четверг, 15 июля, в "коронавирусной" больнице под Москвой умер известный российский музыкант и актер Петр Мамонов. Об этом сообщили на странице артиста в Facebook.

Информацию о смерти впоследствии подтвердила российским информагентствам его жена Ольга Мамонова.

Петра Мамонова госпитализировали 1 июля в "коронавирусную" больницу в подмосковной Коммунарке. У 70-летнего основателя рок-группы "Звуки Му" был диагностирован COVID-19. На следующий день его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре у пациента начался сепсис, врачи не смогли вывести его из комы. Артисту делали переливание крови, но у него начало отказывать сердце.

Жена музыканта Ольга говорила, что не понимает, где Петр Николаевич мог заразиться — все последние годы он жил отшельником под Москвой.

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В 2020 году Петру Мамонову и его жене украинские пограничники не разрешили въезд в Украину из-за того, что артист незаконно посещал временно оккупированный Крым. В войне на Донбассе и аннексии Крыма артист видел последствия "мирового заговора" и крупных геополитических конфликтов. В комментариях по поводу этих событий призывал к смирению и всепрощению.

Основанная Петром Мамоновым рок-группа "Звуки Му" была пионером психоделики в СССР и главной группой московского года 1980-х годов. Продюсером некоторых записей его группы был Брайан Ино. В 1990-х годах "Звуки Му" выступали с концертами в Англии и США.

Мамонов также известен по ролям в фильмах "Игла", "Такси-Блюз", "Остров", "Царь". Артист был ведущим на радио и автором моноспектаклей.

Напомним, ранее после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией умер народный артист Украины Николай Завгородний. Ему было 68 лет.

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