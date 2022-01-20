Жена Романа Сасанчина попала в больницу

Иванна показала фото с больницы.

Жена украинского певца, победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна попала в больницу.

Последние несколько дней девушка жаловалась на боль в груди и высокую температуру, которую ничем не могла сбить. Молодую маму госпитализировали, чтобы стабилизировать ее состояние. Как рассказала Иванна в сторис своей страницы в Instagram, всю ночь у нее держалась высокая температура и трясло.

Избранницу Сасанчина положили под капельницу и, как она рассказала позже, врачам удалось стабилизировать ее состояние и сейчас температура 36,6.

instagram.com/annavi_i

Что же с ней произошло и почему понадобилась госпитализация Иванна обещала в подробностях рассказать в ближайшее время.

Ну а пока жена Сасанчина восстанавливается в больнице, Роман поехал знакомить дочь с дедушкой и бабушкой.

Читайте также: