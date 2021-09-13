Звезда сериала "Доктор Кто" пропала без вести

Последний раз актрису видели 12 сентября.

Британская актриса и звезда сериала "Доктор Кто" Таня Фир пропала без вести.

Как рассказал менеджер знаменитости Алекс Коул, в последний раз родные ее видели в четверг, 9 сентября. Семья уже сообщила об исчезновении полиции Лос-Анджелеса. Об этом пишет издание SkyNews.

Информация об исчезновении Тани быстро распространилась в Сети. Пользователи публикуют сообщения с хэштегом #FindTanyaFear. В Twitter брат Тани создал новую страницу для того, чтобы быстрее найти кузину. Он добавил описание ее внешности и особых примет.

Также, появилась информация, что Таню видели прохожие 12 сентября в магазине на бульваре Санта-Моника. Она была одета в коричневый топ и темные клетчатые штаны.

Заметим, Таня Фир также сыграла в фильме "Пипец 2" и нескольких короткометражных картинах. Последним временем она стала уделять больше внимания своей карьере стендап-актрисы.

Напомним, недавно умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет.

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