Зірка серіалу "Доктор Хто" зникла безвісти

Востаннє акторку бачили 12 вересня.

Британська акторка та зірка серіалу "Доктор Хто" Таня Фір зникла безвісти.

Як розповів менеджер знаменитості Алекс Коул, востаннє рідні її бачили у четвер, 9 вересня. Сім'я вже повідомила про зникнення поліції Лос-Анджелеса. Про це пише видання SkyNews.

Інформація про зникнення Тані швидко поширилася в Мережі. Юзери публікують дописи із хештегом #FindTanyaFear. У Twitter брат Тані створив нову сторінку для того, щоб швидше знайти кузину. Він додав опис її зовнішності та особливих прикмет.

Також, з'явилася інформація, що Таню бачили перехожі 12 вересня в магазині на бульварі Санта-Моніка. Вона була одягнена в коричневий топ і темні картаті штани.

Зауважимо, Таня Фір також зіграла у фільмі "Пипець 2" та декількох короткометражних картинах. Останнім часом вона стала приділяти більше уваги своїй кар'єри стендап-акторки.

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо. Йому було 88 років.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання