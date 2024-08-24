Что будет с долларом до конца лета: прогноз банкира

Девальвация гривны в начале сентября может составить до 1,4% по сравнению с августом.

Завершение лета на валютном рынке пройдет без особых курсовых сдвигов: коридор допустимых валютных колебаний останется без изменений, а это 41-41,7 грн/долл на межбанке и 41-42 грн/долл на наличном рынке.

Об этом сообщил "РБК-Украина" Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка.

"Можем предположить, что по состоянию на 1 сентября официальный курс застынет в пределах 41,4-41,6 грн/доллар. То есть, девальвация гривны по сравнению с курсовыми показателями 1 августа (официальный курс был на уровне 41 грн/доллар) может составить до 1 ,4%", — сказал он.

По прогнозу банкира, с 26 по 30 августа ситуация на валютном рынке будет такой:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро

на наличном рынке – 41-42 грн грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, последняя неделя августа станет вполне логичным продолжением всего месяца: курсовые тренды будут меняться попеременно с незначительным, едва заметным продвижением курсов вверх. Однако основные изменения произойдут уже осенью, хоть и они не будут врасплох. Нацбанк будет применять эффективную политику по недопущению разрушения архитектуры валютного" рынка", — отметил Лесовой.

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