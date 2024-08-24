Що буде з доларом до кінця літа: прогноз банкіра

Девальвація гривні на початку вересня може скласти до 1,4%, порівняно з серпнем.

Завершення літа на валютному ринку мине без особливих курсових зрушень: коридор допустимих валютних коливань залишиться без змін, а це 41-41,7 грн/дол на міжбанку та 41-42 грн/дол на готівковому ринку.

Про це повідомив "РБК-Україна" Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Можемо припустити, що станом на 1 вересня офіційний курс застигне в межах 41,4-41,6 грн/долар. Тобто девальвація гривні, порівняно з курсовими показниками 1 серпня (офіційний курс був на рівні 41 грн/долар) може скласти до 1,4%", - сказав він.

За прогнозом банкіра, від 26 до 30 серпня ситуація на валютного ринку буде такою:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро

на готівковому ринку - 41-42 грн грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, останній тиждень серпня стане цілком логічним продовженням всього місяця: курсові тренди змінюватимуться поперемінно з незначним, ледь помітним просуванням курсів вгору. Однак основні зміни стануться вже восени, хоч і вони не будуть зненацька. Нацбанк застосовуватиме ефективну політику з недопущення руйнації архітектури валютного ринку", - зазначив Лєсовий.

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