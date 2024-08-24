ЗСУ просуваються біля Суджі на Курщині - ISW

Збройні сили України наразі контролюють на Курщині близько 1250 км² та приблизно 94 населених пункти.

Українські війська продовжили просування поблизу Суджі у Курській області РФ. Геолокаційні кадри за 22 серпня показують, що ЗСУ просунулися далі в південній Руській Конопельці, що на схід від Суджі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Один з російських військових блогерів стверджував, що українські війська також просувалися на північ від Мартинівки, що на північний схід від Суджі, вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Були також суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі Саморядового та Козирівки, але в цьому районі можуть діяти українські мобільні групи.

Деякі російські блогери стверджували, що війська РФ знову зайняли Спальне та Крупець (обидва на південний схід від Суджі). Хоча ситуація в цьому районі залишається незрозумілою.

Крім того, російські блогери повідомляли, що сили РФ відбили українську механізовану атаку поблизу Олександрівки (на північний схід від Кореневого) і знову зайняли позиції на захід від Кореневого. Це свідчить про те, що українські сили нещодавно діяли на захід від населеного пункту.

Раніше аналітики повідомили, що російське військове командування перекинуло до Курської області угруповання від 5 тисяч військових з лінії фронту в Україні для відображення вторгнення ЗСУ.

За даними видання Forbes, до боїв на Курщині приєднався відомий батальйон морпіхів. Більше про це читайте у новині.

3000 ворожих солдатів у котлі під Курськом! ЗСУ взяли важливий населений пункт!

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