Кремль вирішив ігнорувати масштабну проблему на Курщині — розвідка Естонії

Після знищення мостів через річку Сейм становище росіян погіршилось.

У Кремлі прийняли рішення ігнорувати масштабну проблему, яку створили для російської влади українські військові пі час наступу у Курській області.

Таку думку висловив заступник командувача Розвідувальним центром Сил оборони підполковник Янек Кессельманн, інформує ERR.

"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області", - сказав Кессельманн.

Він зазначив, що після знищення мостів через річку Сейм у росіян виникла дилема, відступити та залишити для ЗСУ нові території, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху.

"Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легким для Російської Федерації", - зазначив Кессельманн.

Він заявив, що наразі російські підрозділи створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

"Судячи з усього, українським збройним силам немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області", - заявив Кессельман.

Представник розвідки Естонії зазначив, що, ймовірно, режим Кремля вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку створили ЗСУ.

За словами Кессельманна, ЗСУ змусили Росію використовувати в конфлікті, зокрема, призовників.

"Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ставлення росіян до Путіна різко погіршилося після операції ЗСУ на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що російська влада просить жителів Рильська евакуюватися "поки це можливо".

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