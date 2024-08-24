Кремль решил игнорировать масштабную проблему на Курщине — разведка Эстонии

После уничтожения мостов через реку Сейм положение россиян ухудшилось.

В Кремле приняли решение игнорировать масштабную проблему, созданную для российских властей украинскими военными во время наступления в Курской области.

Такое мнение высказал заместитель командующего Разведывательным центром сил обороны подполковник Янек Кессельманн, информирует ERR.

"Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. На данный момент, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области", — сказал Кессельманн.

Он отметил, что после уничтожения мостов через реку Сейм у россиян возникла дилемма, отступить и оставить для ВСУ новые территории или использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

"Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для Российской Федерации", – отметил Кессельманн.

Он заявил, что российские подразделения создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

"Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия сейчас, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", – заявил Кессельман.

Представитель разведки Эстонии отметил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, созданной ВСУ.

По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности призывников.

"Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что отношение россиян к Путину резко ухудшилось после операции ВСУ на Курщине.

Кроме того, мы также информировали, что российские власти просят жителей Рыльска эвакуироваться "пока это возможно".

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