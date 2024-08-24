День ангела 24 серпня: кого та як вітати з іменинами

24 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 24 серпня

24 серпня 2024 року привітайте з іменинами Арсенія, Георгія, Петра.

Арсеній — давньогрецьке ім'я, означає "мужній". В дитинстві самостійний, не активний. В дорослому віці стає недовірливим до інших, вміє добре контролювати свої емоції.

Георгій — від давньогрецької мови перекладається як "землероб". В дитинстві доброзичливий, спокійний. В дорослому віці вміє слухати, дає слушні поради.

Петро — тлумачиться з давньогрецької як "скеля". В дитинстві жадає захоплення, може бути агресивним. В дорослому віці стає мужнім, проявляє сильну волю.

День ангела 24 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, охороняє від негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радості, любові та щастя. Нехай кожен день приносить тобі нові можливості та радісні миті!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, веде по правильному шляху і оберігає від усього злого. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди була гармонія, здоров'я та невичерпне натхнення!

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З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі лише приємні сюрпризи та гарний настрій. Нехай твій небесний покровитель завжди допомагає тобі у важких моментах, надихає на звершення та підтримує у будь-яких починаннях. Щастя, миру і любові тобі на кожен день!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігає від лиха і направляє на шлях щастя та успіху. Бажаю, щоб у твоєму житті панувала любов, а всі мрії здійснювались легко та безперешкодно!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде твоїм надійним супутником, допомагаючи долати всі життєві перешкоди. Бажаю, щоб твоє серце було сповнене тепла, любові та віри у краще майбутнє. Нехай життя буде світлим, як ангельські крила, і щасливим, як найкращі мрії!

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