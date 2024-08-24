ВСУ продвигаются возле Суджи на Курщине — ISW

Вооруженные силы Украины контролируют на Курщине около 1250 км² и примерно 94 населенных пункта.

Украинские войска продолжили продвижение вблизи Суджи в Курской области РФ. Геолокационные кадры за 22 августа показывают, что ВСУ продвинулись дальше в южной Русской Конопельке, восточнее Суджи.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские войска также продвигались к северу от Мартыновки, к северо-востоку от Суджи, вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Были также противоречивые сообщения о боях к востоку от Суджи в районе Саморядового и Козыревки, но в этом районе могут действовать украинские мобильные группы.

Некоторые российские блогеры утверждали, что войска РФ снова заняли Спальное и Крупец (оба к юго-востоку от Суджи). Хотя ситуация в этом районе остается непонятной.

Кроме того, российские блогеры сообщали, что силы РФ отразили украинскую механизированную атаку вблизи Александровки (к северо-востоку от Кореневого) и снова заняли позиции к западу от Кореневого. Это свидетельствует о том, что украинские силы недавно действовали западнее населенного пункта.

Ранее аналитики сообщили, что российское военное командование перебросило в Курскую область группировку от 5 тысяч военных с линии фронта в Украине для отражения вторжения ВСУ.

По данным издания Forbes, к боям на Курщине присоединился известный батальон морпехов. Больше об этом читайте в новости.

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