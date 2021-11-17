Составляем wish list к Черной пятнице в Miraton 

Модницы с нетерпением ждут самой масштабной распродажи года – Black Friday. Самое время вдохновиться модными тенденциями, чтобы отправиться на выгодный шоппинг во всеоружии – со списком трендовых маст-хэвов.

К грандиозному сейлу в рамках Черной пятницы присоединяется и Miraton – сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров. В офлайн-магазинах специальные предложения будут действовать с 24 по 28 ноября, а в онлайн-маркете распродажа стартует уже 22 ноября и продлится целую неделю. Чтобы подготовиться, уже сейчас стоит ознакомиться с ассортиментом модных женских ботинок тут.

Основная рекомендация при составлении списка желаний – обратить внимание на брендовую обувь и аксессуары. Именно на них зачастую предлагаются наиболее существенные скидки. Благодаря этому вы можете стать обладательницей дизайнерской вещи за полцены или даже меньше – это отличная возможность сделать инвестицию в свой гардероб.

Фавориты осени-зимы 2021-2022

Модные ботинки с выступающей подошвой и завышенным голенищем – наш шикарный ответ непогоде.

Модели на платформе, широком устойчивом каблуке или массивной подошве с рельефными краями пользуются сумасшедшей популярностью уже не первый сезон, но сейчас они приобрели массу новых деталей. Чего стоят только декоративные пряжки, миниатюрные кошельки на щиколотках и шнуровка, опоясывающая лодыжку. Эта обувь будет идеально сочетаться как с короткими кожаными шортами, так и с невесомой атласной юбкой. Такие универсальные зимние ботинки на меху украсят ваши стильные образы и помогут с достоинством справиться с любой погодной ситуацией.

Эффектные и невероятно элегантные ботильоны-носки для утонченных натур.

Ботинки на каблуке с облегающим голенищем произвели фурор не только на модных подиумах, но и в уличных образах fashionistas. Модель представляет собой фантастически привлекательную обувь на каблуке с мягким голенищем-носком, которое плотно обтягивает ногу. Идеально смотрится в замшевом исполнении или из эластичного, но плотного матового материала. Однако не стоит сбрасывать со счетов классическую для демисезонной обуви натуральную кожу – в этой вариации ботильоны тоже смотрятся восхитительно. Удачные комбинации: с платьем или юбкой-миди, а также с универсальными джинсами прямого кроя.

Лучшие инструменты для разбавления осенне-зимних луков: светлые ботинки и аксессуары.



Белые или бежевые ботинки можно смело отнести к базовому набору гардероба: они уместны в разных стилях и аутфитах, предсказуемо комбинируемы практически со всем, и при этом моментально освежают весь силуэт. К счастью, модные тенденции предлагают широкий выбор модных силуэтов. Нам нравятся практичные и эффектные челси с грубой подошвой или вневременные берцы на шнуровке. Выгодно дополнить наряд сможет сумка в пастельной гамме.

Подобрать другие модели, которые соответствуют вашим личным представлениям о прекрасном, вы можете в каталоге интернет-магазина "Миратон".