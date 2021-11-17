Складаємо wishlist до Чорної п'ятниці у Miraton

Модниці з нетерпінням чекають на наймасштабніший розпродаж року – Black Friday. Саме час надихнутися модними тенденціями, щоб вирушити на вигідний шопінг у всеозброєнні – зі списком трендових маст-хевів.

До грандіозного сейлу в рамках Чорної п'ятниці приєднується Miraton – мережа мультибрендових магазинів взуття та аксесуарів. В офлайн-магазинах спеціальні пропозиції діятимуть з 24 по 28 листопада, а в онлайн-маркеті розпродаж стартує вже 22 листопада і триватиме цілий тиждень. Щоб підготуватися, вже зараз варто ознайомитись з асортиментом модних жіночих черевиків тут.

Основна рекомендація при складанні списку бажань – звернути увагу на брендове взуття та аксесуари. Саме на них найчастіше пропонуються найістотніші знижки. Завдяки цьому ви можете стати власницею дизайнерської речі за півціни чи навіть менше – це чудова можливість зробити інвестицію у свій гардероб.

Фаворити осені-зими 2021-2022

Модні черевики з виступаючою підошвою, і завищеною халявою - наша шикарна відповідь негоді.

Моделі на платформі, широкому стійкому каблуці або масивній підошві з рельєфними краями користуються божевільною популярністю вже не перший сезон, але зараз вони набули маси нових деталей. Чого варті лише декоративні пряжки, мініатюрні гаманці на щиколотках і шнурівка, що оперізує кісточку. Це взуття ідеально поєднуватиметься як з короткими шкіряними шортами, так і з невагомою атласною спідницею. Такі універсальні зимові черевики на хутрі прикрасять ваші стильні образи та допоможуть з гідністю впоратися з будь-якою погодною ситуацією.

Ефектні та неймовірно елегантні ботильйони-шкарпетки для витончених натур.

Черевики на підборах з облягаючою халявою здійснили фурор не лише на модних подіумах, але й у вуличних образах fashionistas. Модель є фантастично привабливим взуттям на підборах з м'якою халявою-шкарпеткою, яке щільно обтягує ногу. Ідеально виглядає у замшевому виконанні або з еластичного, але щільного матового матеріалу. Однак не варто скидати з рахунків класичну для демісезонного взуття натуральну шкіру - у цій варіації ботильйони теж виглядають чудово. Вдалі комбінації: з сукнею або спідницею-міді, а також з універсальними джинсами прямого крою.

Найкращі інструменти для робавлення осінньо-зимових луків: світлі черевики та аксесуари.

Білі або бежеві черевики можна сміливо віднести до базового набору гардеробу: вони доречні в різних стилях і аутфітах, які передбачувано комбінуються практично з усім, і при цьому моментально освіжають весь силует. На щастя модні тенденції пропонують широкий вибір модних силуетів. Нам подобаються практичні та ефектні челсі з грубою підошвою або позачасові берці на шнурівці. Вигідно доповнити вбрання зможе сумка у пастельній гамі.

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