Донателла Версаче: культовая личность, филантроп и дизайнер легендарного Модного дома

Что мы знаем о наследнице модной империи.

Дата рождения: 2 марта 1956 года

2 марта 1956 года Знак Зодиака: Рыбы

Рыбы Год восточного календаря: Обезьяна

Обезьяна Место рождения: Реджо-ди-Калабрия, Калабрия, Италия

Реджо-ди-Калабрия, Калабрия, Италия Семейное положение: в разводе

в разводе Рост: 1,65 м

1,65 м Вес: 46 кг

46 кг Параметры: 86 – 61 – 86

86 – 61 – 86 Официальная страница в Instagram

Донателла Версаче – итальянский модельер, дизайнер Модного дома Versace. Сестра основателя Дома Versace – Джанни Версаче.

Биография и карьера Донателлы Версаче

Родилась в маленьком итальянском городке Реджо-ди-Калабрия в семье экономиста и портнихи. Была четвертым и самым младшим ребенком в семье. Любовь к моде Донателла унаследовала от матери Франчески, которая шила платья для послевоенной итальянской аристократии.

Донателла Версаче / Associated Press

В юности Донателла Версаче отличалась бурным нравом и ни на шаг не отходила от старшего на 10 лет брата Джанни. После окончания школы Донателла отправилась вслед за братом во Флоренцию изучать дизайн и литературу. А закончив вуз, устроилась на работу в ателье Джанни. Сначала трудилась директором по связям с общественностью, отвечала за рекламные кампании и фотосессии. Благодаря своей коммуникабельности Версаче умела обрастать нужными связями, поэтому вскоре на показы бренда стали приходить такие звезды, как Мадонна, Деми Мур, Холли Берри. Именно Донателла предложила Джанни выпускать на подиум самых известных моделей и звезд шоу-бизнеса.

В 1995 году брат Джанни выпустил парфюм Blonde, который посвятил своей любимой сестре, и доверил Донателле ведение молодежной линии Versus.

А в 1997 году Джанни Версаче неожиданно не стало. Он был убит неким серийным убийцей рядом с собственным домом в Майами. А Донателла стала едва ли не главной подозреваемой в убийстве. На момент следствия ее и других членов семьи Версаче отправили на изолированный частный курорт на Карибах. Но Донателла была не из тех, кто отсиживается в стороне. Она потратила огромное количество сил и денег на то, чтобы изъять всю информацию о брате из материалов следствия. Также ей удалось прекратить распространение книги автора Франка Монте о жизни и смерти Джанни Версаче.

Спустя три месяца после трагедии Донателла Версаче выпустила свою первую коллекцию основной линии Versace. Первая попытка самостоятельно творить оказалась не слишком удачной, но Донателла не сдавалась. Она искала свой собственный стиль, при этом старалась не потерять основную черту Дома Versace – гламур.

"Когда Джанни только начинал, мода была безопасна, комфортна и сложна. В ней не существовало понятие "гламур". Он изобрел "гламур", который помогал женщинам выражать свою индивидуальность. А я слежу за тем, чтобы гламур не уходил из наших коллекций несмотря на время", – говорит Версаче.

Донателла Версаче / Associated Press

"Чтобы оставаться на гребне, нужно искать что-то новое", – утверждает Донателла. Она не боялась экспериментов, продолжала творить и искать свой собственный стиль. Спустя много лет ей удалось не просто сохранить модную империю Versace, но и сделать бренд конкурентоспособным.

Личная жизнь Донателлы Версаче

В 1987 году Донателла вышла замуж за Пола Бека, он был манекенщиком и выходил на показах мужских коллекций Versace. В браке у них родилось двое детей – сын Даниэль и дочь Аллегра. Кстати, именно Аллегре от дяди Джанни досталось 50% всех акций фондовой биржи Versace ,в то время как сама Донателла получила всего 20%. А ее брат Санто Версаче имеет 30%.

На свой 50-летний юбилей Донателла хотела представить дочь Аллегру как своего приемника на посту Versace, но на тот момент девочка страдала от анорексии. В болезни дочери модельер винит прежде всего себя, ведь дочь сидела на диетах с 13 лет и мечтала быть похожей на моделей. Дизайнер и сама грешила пристрастием к диетам и кокаину, но, как утверждает, вылечилась благодаря Элтону Джону, который уговорил ее лечь в клинику.

Интересные факты о Донателле Версаче

Коллекционирует недвижимость.

Носит обувь исключительно на каблуках.

Неоднократно обращалась к пластическим хирургам, совершенствуя форму груди, губ и носа.

Донателла перекрасилась в блонд в 11 лет. Эту идею предложил ей Джанни. С тех пор – вот уже более 50 лет – она не меняет цвета волос, несмотря на прочие преображения.

Донателла Версаче / Getty Images

Занимается благотворительностью, но говорить об этом не любит. Донателла часто поддерживает молодые таланты. В 2017 году в честь годовщины со дня убийства Джанни она основала стипендию для студентов факультета моды.

Донателла всячески пытается помочь побороть пандемию и одной из первых пожертвовала 200 тысяч евро на поиски вакцины и помощь больным в одном из госпиталей Милана.

Донателла Версаче — одна из меценатов Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

В 2018 году на экраны вышел сериал "Американская история преступлений", который рассказывает об убийстве Джанни Версаче. Он подвергался критике как со стороны поклонников и близких кутюрье, его отказалась смотреть его и сама Донателла.

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