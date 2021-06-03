Первая победа перед Евро-2020: сборная Украины в Днепре обыграла Северную Ирландию (видео)

До старта Чемпионата Европы "сине-желтым" осталось сыграть один поединок.

Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 в товарищеском матче обыграла национальную команду Северной Ирландии. Встреча проходила в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Открыть счет "сине-желтым" удалось уже на 10-й минуте. Александр Караваев выполнил навес на дальнюю штангу с правого фланга на одинокого Александра Зубкова, который ударом головой пробил точно в дальний угол.

Подопечные Андрея Шевченко продолжили играть первым номером и имели моменты, чтобы закрепить преимущество в счете, но свои шансы не реализовали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Северная Ирландия же вполне могла отыграться на 37-й минуте, но великолепно в воротах сыграл Георгий Бущан, в прекрасном сейве отразивший удар головой Сиарона Брауна.

После перерыва "сине-желтые" сыграли не так активно впереди, создав всего один момент за второй тайм. Ярмоленко получил мяч в штрафной сборной Северной Ирландии от Георгия Судакова и пробил. Голкипер гостей Бэйли Пикок-Фаррелл с непростым ударом справился.

Гости сыграли в атаке чуть более агрессивно, однако и они свои полумоменты не реализовали. В итоге, встреча так и завершилась минимальной победой хозяев.

Это был второй контрольный матч для сборной Украины перед Евро-2020. В первой игре "сине-желтые" сыграли вничью с Бахрейном.

с Бахрейном. 7 июня подопечные Шевченко в Харькове встретятся с Кипром.

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