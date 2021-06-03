Венедиктова рассказала, давят ли на нее уличные протесты

Она сказала, давит ли на нее улица.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказали, давят ли на нее уличные протесты.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Я к этому отношусь философски. Я была в университете старостой философского кружка. Приходит улица — это прекрасно. Я их всегда слышу, слушаю, но делаю так, как считаю нужным. Мне отвечать за это", — ответила она.

Напомним, ранее Венедиктова рассказала, как продвигается расследование резонансного дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

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