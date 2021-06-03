Венедіктова розповіла, чи тиснуть на неї вуличні протести

Вона сказала, чи давить на неї вулиця.
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіли, чи тиснуть на неї вуличні протести.
Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Я до цього ставлюся філософськи. Я була в університеті старостою філософського гуртка. Приходить вулиця - це прекрасно. Я їх завжди чую, слухаю, але роблю так, як вважаю за потрібне. Мені відповідати за це", - відповіла вона.
Нагадаємо, раніше Венедіктова розповіла, як просувається розслідування резонансної справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.