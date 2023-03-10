Шерон Стоун: первая голливудская красавица и секс-символ

Дата рождения: 10 марта 1958 года

10 марта 1958 года Знак Зодиака: Рыбы

Рыбы Год восточного календаря: Собака

Собака Место рождения: Мидвил, Пенсильвания, США

Мидвил, Пенсильвания, США Семейное положение: в разводе

в разводе Рост: 1,74 м

1,74 м Вес: 58 кг

58 кг Параметры: 91 – 64 – 89

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Биография и карьера Шерон Стоун

В детстве девочка из рабочей семьи была "гадким утенком" и вундеркиндом – еще в школе ее IQ зашкаливал за все возможные пределы – 154. В десять месяцев Шерон начала говорить, в четыре года - читать, в пять лет пошла в школу (сразу во второй класс), а в пятнадцать – поступила в университет.

Шерон Стоун с сестрой / Фото: Associated Press

Приняв участие в конкурсе красоты, работала моделью в Париже и Милане. Не добившись на подиуме особых успехов, вернулась в США с твердым намерением стать актрисой. И добилась своего! Первой картиной, в которой сыграла Стоун, стали "Воспоминания о звездной пыли" Вуди Алена. А ее звездным часом стал "Основной инстинкт" Пола Верховена, в то время актрисе было 34 года. За роль в фильме Мартина Скорсезе "Казино" Шерон получила "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар".

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

29 сентября 2001 года Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

В каких фильмах снималась Шерон Стоун:

"Воспоминания о звездной пыли"

"Частный детектив Магнум"

"Копи царя Соломона"

"Над законом"

"Основной инстинкт"

"Казино"

"Быстрый и мертвый"

"Глория"

"Муза"

"Основной инстинкт - 2"

"Игры богов" и др.

Также снялась в сериалах "Новый папа" и "Сестра Рэтчед".

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Личная жизнь Шерон Стоун

В 1984 году Стоун вышла замуж за продюсера Майкла Гринбурга. Они развелись официально в 1990-м.

На съемках фильма "Щепка" в 1993 году Стоун встретила продюсера Уильяма Дж. Макдональда. Он оставил свою жену ради Шерон. Они обручились, но уже в 1994 году расстались.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Во время работы над фильмом "Быстрый и мертвый" в 1994 году Стоун встретила Боба Вагнера, ассистента режиссера, с которым недолго была помолвлена.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

14 февраля 1998 года Стоун вышла замуж за Фила Бронштейна - вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicle. Развелись в 2004-м.

Шерон Стоун и Фил Бронштейн / Фото: Associated Press

У актрисы трое приемных сыновей – Роан, Лейрид и Куинн. Роан, которого Стоун и ее бывший муж, журналист Фил Бронштейн, усыновили в 2004 году, по решению суда проживает с приемным отцом.

Шерон Стоун с сыном / Фото: Getty Images

Интересные факты о Шерон Стоун

Шерон Стоун активно помогает обездоленным, особенно детям. "Проблема бездомных детей, к сожалению, существует везде, – говорит актриса, – в том числе и в Америке. И нужно не отчаиваться по этому поводу, а просто работать над ее преодолением". Восемнадцать лет назад Стоун вместе со своей сестрой основала благотворительную организацию "Надежда земли". Стоун не жалеет времени и на борьбу со СПИДом. Уже несколько лет актриса ведет благотворительный аукцион "АнтиСПИД Амфар", который традиционно проводится во время Каннского кинофестиваля.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун признана самой умной актрисой Голливуда.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

В юности Стоун работала в "Макдональдсе".

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Исповедует буддизм.

У актрисы на шее есть 15-сантиметровый шрам: в детстве она упала с лошади.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Не пьет напитки, содержащие кофеин - у нее на него аллергия.

"Я не хочу маскировать свой возраст. Я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно", - известные слова Шерон.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

В июле 2021 года Шерон Стоун посетила 74-й Каннский фестиваль, где произвела фурор своими нарядами.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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