Шерон Стоун: первая голливудская красавица и секс-символ

Что мы знаем об американской актрисе.
- Дата рождения: 10 марта 1958 года
- Знак Зодиака: Рыбы
- Год восточного календаря: Собака
- Место рождения: Мидвил, Пенсильвания, США
- Семейное положение: в разводе
- Рост: 1,74 м
- Вес: 58 кг
- Параметры: 91 – 64 – 89
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Биография и карьера Шерон Стоун
В детстве девочка из рабочей семьи была "гадким утенком" и вундеркиндом – еще в школе ее IQ зашкаливал за все возможные пределы – 154. В десять месяцев Шерон начала говорить, в четыре года - читать, в пять лет пошла в школу (сразу во второй класс), а в пятнадцать – поступила в университет.
Приняв участие в конкурсе красоты, работала моделью в Париже и Милане. Не добившись на подиуме особых успехов, вернулась в США с твердым намерением стать актрисой. И добилась своего! Первой картиной, в которой сыграла Стоун, стали "Воспоминания о звездной пыли" Вуди Алена. А ее звездным часом стал "Основной инстинкт" Пола Верховена, в то время актрисе было 34 года. За роль в фильме Мартина Скорсезе "Казино" Шерон получила "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар".
29 сентября 2001 года Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние.
В каких фильмах снималась Шерон Стоун:
- "Воспоминания о звездной пыли"
- "Частный детектив Магнум"
- "Копи царя Соломона"
- "Над законом"
- "Основной инстинкт"
- "Казино"
- "Быстрый и мертвый"
- "Глория"
- "Муза"
- "Основной инстинкт - 2"
- "Игры богов" и др.
Также снялась в сериалах "Новый папа" и "Сестра Рэтчед".
Личная жизнь Шерон Стоун
В 1984 году Стоун вышла замуж за продюсера Майкла Гринбурга. Они развелись официально в 1990-м.
На съемках фильма "Щепка" в 1993 году Стоун встретила продюсера Уильяма Дж. Макдональда. Он оставил свою жену ради Шерон. Они обручились, но уже в 1994 году расстались.
Во время работы над фильмом "Быстрый и мертвый" в 1994 году Стоун встретила Боба Вагнера, ассистента режиссера, с которым недолго была помолвлена.
14 февраля 1998 года Стоун вышла замуж за Фила Бронштейна - вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicle. Развелись в 2004-м.
У актрисы трое приемных сыновей – Роан, Лейрид и Куинн. Роан, которого Стоун и ее бывший муж, журналист Фил Бронштейн, усыновили в 2004 году, по решению суда проживает с приемным отцом.
Интересные факты о Шерон Стоун
Шерон Стоун активно помогает обездоленным, особенно детям. "Проблема бездомных детей, к сожалению, существует везде, – говорит актриса, – в том числе и в Америке. И нужно не отчаиваться по этому поводу, а просто работать над ее преодолением". Восемнадцать лет назад Стоун вместе со своей сестрой основала благотворительную организацию "Надежда земли". Стоун не жалеет времени и на борьбу со СПИДом. Уже несколько лет актриса ведет благотворительный аукцион "АнтиСПИД Амфар", который традиционно проводится во время Каннского кинофестиваля.
Шерон Стоун признана самой умной актрисой Голливуда.
В юности Стоун работала в "Макдональдсе".
Исповедует буддизм.
У актрисы на шее есть 15-сантиметровый шрам: в детстве она упала с лошади.
Не пьет напитки, содержащие кофеин - у нее на него аллергия.
"Я не хочу маскировать свой возраст. Я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно", - известные слова Шерон.
В июле 2021 года Шерон Стоун посетила 74-й Каннский фестиваль, где произвела фурор своими нарядами.
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