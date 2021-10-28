Вера Вонг: икона стиля и королева свадебной моды

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Досье звезды

Дата рождения: 27 июня 1949 года

27 июня 1949 года Знак Зодиака: Рак

Рак Год восточного календаря: Бык

Бык Место рождения: Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США Семейное положение: в разводе

в разводе Рост: 1,61 м

1,61 м Вес: 50 кг

50 кг Параметры: 82 – 61 – 82

82 – 61 – 82 Официальная страница в Instagram

Вера Вонг – успешный американский дизайнер и законодательница свадебной моды.

Вера Вонг / Getty Images

Биография и карьера Веры Вонг

Родилась в Нью-Йорке, выросла на Манхэттене, но имеет китайское происхождение. Ее родители эмигрировали в США в середине 40-х годов. Семья Веры была обеспеченной: отец владел международной промышленной компанией, мать работала переводчиком в ООН и увлекалась модой. Свою маленькую дочь Веру она часто брала с собой на модные показы. Вонг унаследовала ее тонкое чувство вкуса и интерес к моде. У Веры Вонг также есть младший брат Кеннет.

В детстве Вера занималась фигурным катанием. Тренировалась в парном катании с партнером Джеймсом Стюартом, участвовала в соревнованиях и даже стала лицом обложки журнала Sports Illustrated в 1968 году. Однако в олимпийскую сборную США так и не попала. Зато по-прежнему катается на коньках и шьет костюмы для фигуристов.

После окончания школы в 1967 году Вера поступила в престижный нью-йоркский Колледж Сары Лоренс на факультет истории искусства. Потом продолжила обучение в парижской Сорбонне, где получила степень в области истории искусства.

Вера Вонг / Getty Images

Послу получения диплома в 1971 году Вере Вонг предложили занять должность помощника редактора американского Vogue. Ей было 23, когда она стала самым молодым редактором раздела моды за всю историю журнала. В Vogue Вера Вонг проработала 17 лет, открыв немало талантливых дизайнеров.

В 1987 году Ральф Лорен предложил Вере Вонг должность директора по разработке аксессуаров, и она решила оставить журнал и принять предложение. Опыт работы художественным директором Модного дома Ralph Lauren очень пригодился ей, когда она всерьез задумалась над тем, чтобы создать собственный бренд.

Вера Вонг / Getty Images

В 1989 году Вера Вонг приняла предложение руки и сердца от Артура Беккера. В процессе подготовки к свадьбе Вера никак не могла найти подходящее платье. Поэтому ей пришлось собственноручно создать эскиз и заказать пошив свадебного платья у портного. Наряд обошелся невесте в 10 тысяч долларов. Так пришла идея создания собственной марки Vera Wang.

Спустя год после свадьбы благодаря финансовой поддержке отца и супруга Вера Вонг открыла собственный модельный салон и первый бутик в нью-йоркской гостинице Carlyle и ушла из Ralph Lauren. В начале 90-х Вера Вонг представила свои первые свадебные коллекции на подиуме. Она стала чуть ли не единственным дизайнером свадебной моды и мгновенно обрела популярность.

Среди ее клиенток сегодня звезды кино и шоу-бизнеса: Шерон Стоун, Ума Турман, Дженнифер Лопеc, Мэрайя Кэри, Аврил Лавин, Виктория Бекхэм и многие другие. Сама дизайнер считает, что главный успех ее коллекций – это дорогие ткани. "Для своих платьев я выбираю только натуральные материалы, так как только они могут передать всю красоту и легкость подвенечного наряда", – говорит Вонг.

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

Сегодня бренд Vera Wang выпускает еще и парфюмерию, косметику, смокинги и ювелирные украшения. Также Вера Вонг выпустила собственное пособие для будущих невест "Вера Вонг: все о свадьбе" – это сборник полезных советов для невест.

В 2005 году Вера Вонг стала дизайнером года на конкурсе CFDA (Совет модных дизайнеров Америки). В 2009-м Вонг вошла в Зал славы по фигурному катанию и была удостоена премии за вклад в спорт в качестве художника по костюмам.

Вера Вонг по-прежнему живет в Нью-Йорке, но по долгу службы часто бывает в Лос-Анджелесе и Европе. Недавно она открыла свой первый бутик в Китае, где за одну примерку модницам придется выложить 300 долларов. Своим клиенткам Вонг советует принимать себя такими, какие есть, и найти свою собственную зону комфорта.

Вера Вонг / Associated Press

Личная жизнь Веры Вонг

Вышла замуж за Артура Беккера (генерального директора компании Navi Site) в 1989 году. Спустя 23 года семейной жизни Вера подала на развод. В прессе информация о разводе появилась в июле 2012 года. Представитель Вонг подтвердил информацию, заявив: "Вера Вонг и Артур Беккер приняли взаимное решение о расставании. Далее они по-прежнему будут воспитывать двух дочерей и заниматься бизнесом".

В браке парой были усыновлены две девочки: Сесилия (1990 г. р.) и Жозефина (1993 г. р.).

Сразу после развода появились слухи, что Вонг встречается с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Эваном Лайсачеком, младшим нее на 36 лет.

Интересные факты о Вере Вонг

Вера Вонг / Getty Images

Секрет молодости Веры, по ее собственным словам: работа, сон, коктейли с водкой, поменьше солнца.

Платья Vera Wang дважды появлялись в сериале и фильме "Секс в большом городе", в эпизоде сериала "Сплетница", в одном из самых популярных сериалов 1990-х "Баффи — истребительница вампиров" и в фильме "Война невест".

Обладает званием рыцаря Национального ордена Почетного легиона.

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

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