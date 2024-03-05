Как и для чего обрезать герань весной: вы будете удивлены результатом

Если вы хотите, чтобы герань летом пышно цвела, то именно сейчас, весной пора ее обрезать. Весенняя обрезка пеларгонии — это максимально выгодный вклад в ее будущее цветение.

Зачем обрезать герань весной

Пеларгония родом с юга и очень любит солнце. Зимой, из-за нехватки солнца растения вытягиваются и лысеют. Такое печальное явление замечали наверняка все на своих подоконниках.

Сама по себе, без вмешательства ситуация не изменится. Конечно новые побеги с молодыми листочками обязательно вырастут снова. Но будут расти на верхушках растения. Чтобы сделать из герани пышный, цветущий кустик, ее нужно обязательно обрезать весной под пень.

Когда обрезать пеларгонию

Главный критерий в выборе времени для обрезки растения – это достаточность освещения. Если обрезать пеларгонию, когда солнца еще мало, побеги снова вырастут вытянутыми, а не кучевыми. Если обрезать пеларгонию поздно, то и цветение наступит позже.

Специалисты считают лучшим временем для обрезки герани – вторую половину февраля, первую половину марта.

Может ли герань погибнуть после обрезки весной

Пеларгонии хорошо реагируют на обрезку. Единственная угроза – это загнивание корней. Это может произойти из-за того, что во время весенней обрезки нужно срезать большую часть листьев, поэтому герани просто нечем будет испарять влагу.

Поэтому важно после обрезки герань поливать ее как можно меньше. Сначала смачивая верхний слой грунта в горшке, затем постепенно увеличивать объем воды, ориентируясь на вес горшка, скорость просыхания почвы и количество новых листочков.

Как обрезать пеларгонию весной

Специалисты советуют обрезать герань под пень и использовать для этого формулу «5 узлов». В чем ее суть?

Обрезка герани весной

Посмотрите на стебли герани и найдите на них узлы – места, откуда растет лист. На вид это «полоски», часто с сухими чешуйками. Под такой полоской есть одна спящая почка, готовая стать новым побегом.

Нужно обрезать герань, оставив на каждой основной ветке примерно 5 узлов снизу. Таким образом получаем «пеньки», которых достаточно для плотного кустика. Можно импровизировать, ориентируясь на размер пенька – если 5 узлов – это мало, можно оставить больше. Но 5 узлов вполне достаточно, чтобы получить зеленый, пушистый кустик, даже с риском того, что часть почек так и не проснется.

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