Впервые в истории: ООН приняла резолюцию об офтальмологической помощи

Она призывает страны обеспечить общегосударственный подход к офтальмологической помощи.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила первую в своей истории резолюцию по зрению. Она призвала 193 страны-члена обеспечить доступ к офтальмологической помощи для населения.

Об этом информирует Associated Press.

Резолюция под названием "Зрение для всех", авторами которой выступили Бангладеш, Антигуа и Ирландия, а ее соавторами стали более 100 стран. Она призывает страны внедрить общегосударственный подход к офтальмологической помощи и выделить финансирование от международных учреждений, особенно развивающимся странам. Ведь потери зрения влияют на экономическое и социальное развитие.

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По меньшей мере 2 миллиарда человек живут с нарушениями зрения или слепотой, а 1,1 миллиарда человек имеют нарушения зрения, которые можно было бы предотвратить или которые еще предстоит устранить. Более 90% из 1,1 миллиарда людей во всем мире с потерей зрения живут в странах с низким и средним уровнем дохода, а 55% слепых людей - это женщины и девочки.

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