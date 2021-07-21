День силы 25 июля: оппозиция Меркурия и Плутона

Меркурий считается источником интеллекта, а Плутон "отвечает" за внутреннюю силу и энергетический потенциал.

25 июля в 23:14 по киевскому времени состоится оппозиция Меркурия и Плутона, причем Меркурий будет находиться в астрологическом знаке зодиака Рак, а Плутон — в Козероге.

Заметим, что с точки зрения астрологии, оппозиция — это напряженный аспект, который символизирует противоборство принципов двух планет.

Эзотерики считают, что Меркурий — это планета интеллекта, а Плутон "отвечает" за внутреннюю силу и энергетический потенциал.

Астрологи считают, что Меркурий "руководит" заключением контактов, договоров, информацией, интеллектуальной деятельностью, коммерцией и торговлей. Также эту планету связывают с поездками и транспортом, проведением переговоров, обучением, в частности, ораторскими способностями и коммуникационными навыками. "Меркурианским" люди — это студенты, журналисты, редакторы, писатели, курьеры, филологи и тому подобное.

Между тем Плутон считается покровителем Скорпионов, поэтому именно на этот знак зодиака ретроградная планета будет иметь наибольшее влияние. Астрологическим знаком Плутона есть диск, который поднимается из полукруга над крестом. Об этом говорят как о яйце возрождения. Также с точки зрения астрологии Плутон — это планета трансформации энергии, круговорота жизни, открытий, науки.

Если оппозиция образована Меркурием и Плутоном, то в жизни присутствуют конфликтные ситуации, связанные с обучением, коммуникациями, поездками и деловой активностью. Поэтому стоит быть внимательными и осторожными, но несмотря на это, такие дни наполнены высокой энергетической активностью, поэтому их еще называют днями силы.

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Добавим, что Меркурий и Плутон находятся на значительном расстоянии друг от друга, а 25 июля наступит их оппозиция, то есть посередине между ними окажется Земля с ее жителями, которые и почувствуют влияние этой астрологической комбинации.

Поэтому, если вы не будете в этот день отдаваться мнительность, то, по мнению практиков, такая планетарная конфигурация, окажет положительное влияние на успех в нашей жизни в определенных сферах, которыми согласно представлениям астрологов, влияют эти планеты, в частности, общение.

Похожая астрологическая ситуация бывает не часто, поэтому советуем вам воспользоваться этим замечательным моментом. Считается, что этот день — один из лучших летних дней 2021 для решения вопросов в рабочей и финансовой сфере.

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