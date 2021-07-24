Китай вводит санкции против американских дипломатов и чиновников

Китай вводит санкции против американских дипломатов и чиновников

Ограничения стали ответом на американские санкции.

Китай ввел санкции в отношении нескольких американских физических лиц и организаций в ответ на недавние санкции США в отношении китайских чиновников в Гонконге.

Об этом информирует МИД КНР.

Ограничения вступят в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетит Китай.

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Санкции вводятся в отношении бывшего министра торговли США Уилбура Росса, бывшего директора офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатана Стиверса, председателя Национального демократического института США Ким До Юн, полномочного представителя Международного республиканского института в Гонконге Адама Кинга, председателя Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью, директора департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.

В Китае считают, что американские санкции были введены, чтобы очернить деловую среду Гонконга.

Вашингтон в ответ предупредил американское деловое сообщество о растущих рисках деятельности в Гонконге.

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