Легенда и капитан "Реала" Рамос покидает клуб

За "сливочных" он выступает с 2005 года.

Многолетний капитан и легенда мадридского "Реала" Серхио Рамос покидает клуб.

Об этом сообщает AFP News в Twitter.

#BREAKING Sergio Ramos quits Real Madrid, according to an official #AFPSports ⚽️ pic.twitter.com/h1QW7nnBWB — AFP News Agency (@AFP) June 16, 2021

Отметим, недавно появилась информация о том, что в четверг, 17 июня, 35-летний футболист даст специальную пресс-конференцию, на которой объявит о своем решении.

Интересно, что новый главный тренер мадридцев Карло Анчелотти пытался уговорить 35-летнего игрока остаться. Но Рамос так и не смог договориться о новом контракте с "Реалом".

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, перейдя из "Севильи". Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании;

В футболке "бланкос" Рамос сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за "сливочных", на его счету 4 гола и 1 результативная передача. В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд - он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду;

- он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду; В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона (176 матчей).

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