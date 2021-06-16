Легенда та капітан "Реала" Рамос покидає клуб

За "вершкових" він виступає від 2005 року.

Багаторічний капітан та легенда мадридського " Реала " Серхіо Рамос покидає клуб.

Про це повідомляє AFP News у Twitter.

#BREAKING Sergio Ramos quits Real Madrid, according to an official #AFPSports ⚽️ pic.twitter.com/h1QW7nnBWB — AFP News Agency (@AFP) June 16, 2021

Зазначимо, нещодавно з'явилася інформація про те, що у четвер, 17 червня, 35-річний футболіст дасть спеціальну прес-конференцію, на якій оголосить про своє рішення.

Цікаво, що новий головний тренер мадридців Карло Анчелотті намагався умовити 35-річного гравця залишитися. Але Рамос так і не зміг домовитися про новий контракт з "Реалом".

Рамос виступає за "Реал" від 2005 року, перейшовши з "Севільї". Із "вершковими" Серхіо завоював 22 трофея, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії;

У футболці "Бланкос" Рамос зіграв в 671 матчі, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач. У сезоні-2020/21 він провів 21 матч за "вершкових", на його рахунку 4 голи і 1 результативна передача. У вересні 2020-го Рамос встановив рекорд — він став найрезультативнішим захисником в історії збірних — 23 м'ячі за національну команду;

— він став найрезультативнішим захисником в історії збірних — 23 м'ячі за національну команду; У листопаді Серхіо побив європейський рекорд за кількістю матчів за національну команду, обійшовши легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона (176 матчів).

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