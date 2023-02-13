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Около 250 тысяч испанцев вышли на митинг в Мадриде

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Около 250 тысяч испанцев вышли на митинг в Мадриде

Сотни тысяч испанцев митинговали в Мадриде / Фото: Associated Press

Они протестовали из-за проблем в медицинской системе.

Сотни тысяч испанцев в Мадриде вышли на акцию протеста. Они митинговали против управления региональным правительством столичными службами здравоохранения.

Об этом информирует Associated Press.

Сотни тысяч испанцев митинговали в Мадриде / ©
Сотни тысяч испанцев митинговали в Мадриде

В центре города собралось более 250 тысяч человек, сообщают представители власти. В то же время организаторы акции утверждают, что в протесте приняли участие на несколько сотен тысяч больше человек. Демонстрацию возглавили ассоциации медицинских работников при поддержке левых партий, профсоюзов и обычных граждан, озабоченных ситуацией в системе здравоохранения региона. В последние месяцы они регулярно выходят на протесты.

Сотни тысяч испанцев митинговали в Мадриде / ©
Сотни тысяч испанцев митинговали в Мадриде

Региональный глава Мадрида Изабель Диас Аюсо утверждает, что деонстрации мотивированы политическими интересами левых соперников в преддверии региональных выборов, которые состоятся в мае.

Ранее мы сообщали, что во Франции более 1,2 миллионов человек приняли участие в митингах против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Люди выходили на улицы по всей стране.

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Дата публикации
Просмотры
572
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