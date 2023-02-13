Близько 250 тисяч іспанців вийшли на мітинг у Мадриді

Вони протестували через проблеми в медичній системі.

Сотні тисяч іспанців у Мадриді вийшли на акцію протесту. Вони мітингували проти управління регіональним урядом столичними службами охорони здоров’я.

Про це інформує Associated Press.

Сотні тисяч іспанців мітингували у Мадриді

У центрі міста зібралися понад 250 тисяч людей, повідомляють представники влади. Водночас організатори акції стверджують, що в протесті взяли участь на кілька сотень тисяч більше людей. Демонстрацію очолили асоціації медичних працівників за підтримки лівих партій, профспілок та звичайних громадян, стурбованих ситуацією в системі охорони здоров’я регіону. Останніми місяцями вони регулярно виходять на протести.

Сотні тисяч іспанців мітингували у Мадриді

Регіональний голова Мадрида Ізабель Діас Аюсо стверджує, що демонстрації вмотивовані політичними інтересами лівих суперників напередодні регіональних виборів, які відбудуться у травні.

Раніе ми повідомляли, що у Франції понад 1,2 мільйона людей взяли участь у мітингах проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Люди виходили на вулиці по всій країні.

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