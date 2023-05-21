В РФ сошел с рельс грузовой поезд

В ночь на воскресенье, 21 мая, в России сошли с рельсов не менее 12 вагонов грузового поезда на перегоне "Куэнга — Приискова". Задерживается поезд Москва – Владивосток.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на МЧС РФ.

"Ночью 21 мая на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Белгородской области произошла "бавовна", в результате которой случился пожар на полигоне в Шебекино.

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