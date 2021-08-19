В России пока горит Сибирь, Дальний Восток тонет

Выгорела территория размером с Швейцарию
Мощная наводнение накрыло Амурскую область, Забайкальский и Хабаровский края.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Там подтоплены полторы сотни сел, подмыты дороги и железнодорожные пути, повреждена сотня мостов. Эвакуированных — сотни. И иногда передвигаться можно только на лодках.
Между тем в Сибири — не утихают лесные пожары. Недавно там прошли дожди, однако в нескольких районах Якутии ситуация остается сложной.
По данным «Гринпис», в Сибири уничтожены не менее шести миллионов гектаров леса — это приблизительная площадь, например, Швейцарии.