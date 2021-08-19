В России пока горит Сибирь, Дальний Восток тонет

В России пока горит Сибирь, Дальний Восток тонет

Выгорела территория размером с Швейцарию

Мощная наводнение накрыло Амурскую область, Забайкальский и Хабаровский края.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Там подтоплены полторы сотни сел, подмыты дороги и железнодорожные пути, повреждена сотня мостов. Эвакуированных — сотни. И иногда передвигаться можно только на лодках.

Между тем в Сибири — не утихают лесные пожары. Недавно там прошли дожди, однако в нескольких районах Якутии ситуация остается сложной.

По данным «Гринпис», в Сибири уничтожены не менее шести миллионов гектаров леса — это приблизительная площадь, например, Швейцарии.

Новости мира: сразу три региона России накрыло мощное наводнение, а в Сибири не утихают пожары

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