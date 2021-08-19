Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в "Дії"

Украинцы снова смогут путешествовать без ограничений с "ковидным" сертификатом.

Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дії" соответствуют европейским, а поэтому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызвала пандемия", — отметил он.

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К слову, получить COVID-сертификат могут граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, имеют свежий отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в "Дії".

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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