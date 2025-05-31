ТСН Украина Дата публикации 08:00, 31.05.25 Категория Украина Количество просмотров 270 Время на прочтение 3 мин Май в Украине — красноречивые фото Май 2025 года был очень трудным для украинцев. Автор публикации Анастасия Павленко Поделиться Поделиться: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопировать ссылку Последствия атаки по Украине 25 мая / © Associated Press Редакция ТСН.ua собрала для вас ряд самых ярких фото, передающих события мая. Киев, 7 мая. РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. В четырех районах — разрушения и пожары, также погибли люди. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что погибшие в результате атаки — мать и сын, 1960 и 1997 года рождения. «Погибшая женщина не дожила два дня до своего дня рождения», — написал Ткаченко. / © Getty Images 6 мая, Харьков, рынок Барабашово. Харьков пережил мощную вражескую атаку. Мэр города Игорь Терехов заявил, что город потерпел 20 ударов «Шахедами» в четырех районах города по восьми локациям. «Российская армия обстреляла крупнейший рынок города, куда приходят за покупками очень много людей. Рядом нет ни одного военного объекта или каких-либо потенциальных военных целей», — писал тогда глава ОВА Олег Синегубов. / © Associated Press 10 мая, Киев. В Киев на встречу «коалиции желающих» прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. / © Associated Press Белополье, 17 мая. Российские дроны попали по рейсовому автобусе сообщением Белополье — Сумы. Атака двумя дронами произошла в 6:17 на выезде из Белополья. Погибли девять человек. Подавляющее большинство погибших — женщины пенсионного возраста. В автобусе находились люди, которые хотели эвакуироваться. / © Getty Images Херсон, 20 мая. Россияне обстреляли Херсон, в результате чего пострадали 10 человек. Большинство из них — пожилые люди, которые во время атаки находились в собственных помещениях. Оккупанты также атаковали беспилотником пассажирский автобус № 5 в Днепровском районе города. / © Getty Images 16 мая, Одесская область. РФ атаковала Одесчину беспилотниками. Три человека получили травмы — их госпитализировали. Кроме того, в результате попадания разрушены частные дома, хозяйственные постройки и гараж с тремя автомобилями. / © Getty Images 17 мая, Швейцария. На «Евровидении-2025» в Базеле победил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Это третья победа страны на «Евровидении». В общей сложности Австрия набрала 436 баллов, получив больше всего баллов от национальных жюри (258), а также получив 178 баллов от зрителей. Украинская группа Ziferblat заняла 9 место. Украина получила в общей сложности 218 баллов. / © Getty Images 18 мая, Ватикан. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым Папой Римским. В тот день в Ватикане состоялась интронизация нового Папы. После мессы он встретился с президентом Украины и первой леди Еленой Зеленской. / © Associated Press Обмен пленными в формате 1000 на 1000. 23 мая Украина и Россия осуществили первый этап обмена в пределах формата «1000 на 1000», о котором договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. Тогда домой вернулись 697 человек, среди которых военнопленные и гражданские заложники. 24 мая состоялся второй этап, в пределах которого в Украину вернулись 307 военнослужащих ВСУ, пограничников и нацгвардейцев. 25 мая во время третьего этапа обмена с российского плена вернулись 303 военнослужащих. / © Associated Press Покровск. В прифронтовом городе Покровск на Донетчине на улицах города появляются захоронения местных жителей. Местные, которые там еще остались, из-за непрерывных обстрелов не могут добраться до кладбищ. Российская армия ежедневно обстреливает Покровск дронами, КАБами и артиллерией. Несмотря на ситуацию, в Покровске продолжают жить 2 228 людей, а в Покровской громаде суммарно осталось 3 826 человек. / © Associated Press В ночь на 25 мая Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по Украине. По Киеву и другим городам летели баллистические ракеты, крылатые ракеты «Калибр» из моря и крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Ракетный удар происходил в сопровождении массированной атаки «Шахедами», которая длилась до 7 часов утра. / © Associated Press 28 апреля, Житомирщина. В Коростышеве похоронили трех детей, погибших ночью 25 мая в результате комбинированной атаки армии России. В громаде простились с 17-летним Романом, 12-летней Тамарой и 8-летним Станиславом Мартынюками. / © Associated Press