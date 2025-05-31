Обмен пленными в формате 1000 на 1000. 23 мая Украина и Россия осуществили первый этап обмена в пределах формата «1000 на 1000», о котором договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. Тогда домой вернулись 697 человек, среди которых военнопленные и гражданские заложники. 24 мая состоялся второй этап, в пределах которого в Украину вернулись 307 военнослужащих ВСУ, пограничников и нацгвардейцев. 25 мая во время третьего этапа обмена с российского плена вернулись 303 военнослужащих. / © Associated Press