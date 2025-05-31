ТСН Укрaїнa Дата публікації 08:00, 31.05.25 Категорія Укрaїнa Кількість переглядів 270 Час на прочитання 3 хв Травень в Україні — промовисті фото Травень 2025 року був дуже важким для українців. Автор публікації Анастасія Павленко Поділитись Поділитись: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопіювати посилання Наслідки атаки по Україні 25 травня / © Associated Press Редакція ТСН.ua зібрала для вас низку найяскравіших фото, що передають події травня. Київ, 7 травня. РФ атакувала Київ балістичними ракетами. У чотирьох районах — руйнування та пожежі, також загинули люди. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що загиблі внаслідок атаки — мати й син, 1960 та 1997 року народження. «Загибла жінка не дожила два дні до свого дня народження», — написав Ткаченко. / © Getty Images 6 травня, Харків, ринок Барабашово. Харків пережив потужну ворожу атаку. Мер міста Ігор Терехов заявив, що місто зазнало 20 ударів «Шахедами» у чотирьох районах міста по восьми локаціях. «Російська армія обстріляла найбільший ринок міста, куди приходять за покупками дуже багато людей. Поряд немає жодного військового об’єкта чи будь-яких потенційних військових цілей», — писав тоді очільник ОВА Олег Синєгубов. / © Associated Press 10 травня, Київ. До Києва на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. / © Associated Press Білопілля, 17 травня. Російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля — Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. Загинуло дев’ятеро осіб. Переважна більшість загиблих — це жінки пенсійного віку. В автобусі перебували люди, які хотіли евакуюватися. / © Getty Images Херсон, 20 травня. Росіяни обстріляли Херсон, унаслідок чого постраждали 10 людей. Більшість із них — люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях. Окупанти також атакували безпілотником пасажирський автобус № 5 у Дніпровському районі міста. / © Getty Images 16 травня, Одеська область. РФ атакувала Одещину безпілотниками. Троє людей зазнали травм — їх госпіталізували. Крім того, внаслідок влучання зруйновано приватні будинки, господарчі споруди та гараж з трьома автомобілями. / © Getty Images 17 травня, Швейцарія. На «Євробаченні-2025» у Базелі переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love. Це третя перемога країни на «Євробаченні». Загалом Австрія набрала 436 балів, отримавши найбільше балів від національних журі (258), а також отримавши 178 балів від глядачів. Український гурт Ziferblat посів 9 місце. Україна отримала загалом 218 балів. / © Getty Images 18 травня, Ватикан. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим Папою Римським. Того дня у Ватикані відбулася інтронізація нового Папи. Після меси він зустрівся з президентом України та першою леді Оленою Зеленською. / © Associated Press Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. 23 травня, Україна та Росія здійснили перший етап обміну в межах формату «1000 на 1000», про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулись 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники. 24 травня відбувся другий етап, у межах якого в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців. 25 травня під час третього етапу обміну з російського полону повернулися 303 військовослужбовців. / © Associated Press Покровськ. У прифронтовому місті Покровськ на Донеччині на вулицях міста з’являються поховання місцевих жителів. Місцеві, які там ще залишилися, через безперервні обстріли не мають змоги дістатися до кладовищ. Російська армія щодня обстрілює Покровськ дронами, КАБами та артилерією. Попри ситуацію, у Покровську продовжують жити 2 228 людей, а у Покровській громаді сумарно залишилось 3 826 осіб. / © Associated Press У ніч проти 25 травня Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по Україні. По Києву та інших містах летіли балістичні ракети, крилаті ракети «Калібр» з моря та крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Ракетний удар відбувався у супроводі масованої атаки «Шахедами», яка тривала до 7 години ранку. / © Associated Press 28 квітня, Житомирщина. У Коростишеві поховали трьох дітей, які загинули вночі 25 травня внаслідок комбінованої атаки армії Росії. Громада попрощалася із 17-річним Романом, 12-річною Тамарою та 8-річним Станіславом Мартинюками. / © Associated Press