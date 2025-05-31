Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. 23 травня, Україна та Росія здійснили перший етап обміну в межах формату «1000 на 1000», про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулись 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники. 24 травня відбувся другий етап, у межах якого в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців. 25 травня під час третього етапу обміну з російського полону повернулися 303 військовослужбовців. / © Associated Press