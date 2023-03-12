Названы победители Шевченковской премии: список

Стало известно, что в феврале Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко провел заседание и голосование.

Комитет определил победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

Об этом в сообщении в Facebook заявил Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко .

Также по результатам конкурса Комитет своевременно подготовил и внес президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего Указа президента Украины.

Список победителей Шевченковской премии 2023

Калитка Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов «Орден молчаливок».

Команиченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы «Хорея Казацкая» – за аудиоальбом «Песни Украинской революции».

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу «Кроме «Кобзаря». Антология украинской литературы. 1792-1883» в двух частях.

Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет.

Целик Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм «Земля голубая, как апельсин».

В категориях "Театральное" и "Визуальные искусства" лауреатов не объявили.

Национальную премию имени Тараса Шевченко впервые за многие годы не вручили 9 марта, в день рождения величайшего украинского поэта Тараса Шевченко.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко часто упоминается просто как Шевченковская премия — государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в Киеве наградили победителей Шевченковской премии.

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