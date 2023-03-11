12 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 марта, в православном календаре день памяти святого Прокопия Декаполита. Палестинский монах VIII века, исповедник, борец с иконоборчеством, святой, всю свою жизнь посвятивший служению Господу.

Родился святой Прокопий в городе Селевкия. Эта палестинская земля в то время называлась Декаполисом. Сейчас же это Иордания. Еще в юном возрасте понял, что хочет служить Богу, поэтому все свое время посвящал духовному очищению. Был монахом в Константинополе. Там он мужественно выступил против визайнтийского императора Льва III, который был против чествования икон.

Когда император узнал это, то очень сильно разозлился. Именно по проповеди, что поклонение иконам не является идолопоклонством, Прокопия избили железными прутьями, а затем бросили в тюрьму. Там он провел до смерти Льва III 741 года. Тогда вышел на свободу и умер в глубокой старости.

Приметы 12 марта

Народные приметы 12 марта / Фото: Pexels

Если уже появились подснежники, пора начинать полевые работы.

На вербе распустились почки – будет богатый урожай.

Заяц перебежал дорогу охотнику, значит у мужчины будет неудачный день.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендуется 12 марта отправляться в дальний путь. Если у вас есть возможность, лучше отложить поездку на другой день. Однако если вы чувствуете, что на душе у вас легко, можно попробовать. Запрещено есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, потому что продолжается Великий пост.

Что можно делать завтра

В народе 12 марта называли "Прокопий Перезимник". В этот день было принято выходить на охоту на дичь или шли на рыбалку — верили, что будет хорошая охота или улов. Крестьяне уже постепенно начинали приступать к полевым работам.

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