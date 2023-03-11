12 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 12 березня, в православному календарі день пам’яті святого Прокопія Декаполіта. Палестинський монах VIII століття, сповідник, борець з іконоборством, святий, який все своє життя присвятив служінню Господу.

Народився святий Прокопій у місті Селевкія. Ця палестинська земля в той час називалася Декаполісом. Нині ж це — Йорданія. Ще в юному віці зрозумів, що хоче служити Богу, тому весь свій час присвячував духовному очищенню. Був монахом в Константинополі. Там він мужньо виступив проти візайнтійського імператора Лева III, який був проти вшанування ікон.

Коли імператор дізнався про це, то дуже сильно розлютився. Саме за проповіді, що поклоніння іконам не є ідолопоклонством, Прокопія побили залізними прутами, а потім кинули до в'язниці. Там він провів аж до смерті Лева III 741 року. Тоді вийшов на волю і помер в глибоків старості.

Прикмети 12 березня

Народні прикмети 12 березня / Фото: Pexels

Якщо вже з'явилися проліски, час починати польові роботи.

На вербі розпустилися бруньки — буде багатий урожай.

Заєць перебіг дорогу мисливцеві, значить в чоловіка буде невдалий день.

Що завтра не можна робити

Не рекомендується 12 березня вирушати у далеку дорогу. Якщо у вас є така можливість, краще відкласти поїздку на інший день. Однак, якщо ви відчуваєте, що на душі у вас легко, можна спробувати. Заборонено їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця, тому що триває Великий піст.

Що можна робити завтра

В народі 12 березня називали "Прокопій Перезимник". Цього дня було прийнято виходити на полювання на дичину або йшли на рибалку — вірили, що буде гарне полювання чи улов. Селяни вже потроху починали приступати до польових робіт.

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