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Астрологический прогноз на 12-13 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
145
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12-13 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в 21-й лунный день, который продлится почти двое суток, рекомендуется заниматься благотворительностью. В понедельник можно проводить деловые переговоры – удастся найти общий язык с коллегами и партнерами. 

Символ дня: колесница. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: лиловый, лавандовый, сливовый, цвет пыльной розы. 

Счастливые камни дня: авантюрин, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: почувствовав недомогание, необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение недопустимо. 

Питание дня: необходимо исключить из меню жирные продукты и алкоголь – они не лучшим образом скажутся на состоянии здоровья.

Стрижка дня: удачное время для похода в парикмахерскую. 

Дачные работы дня: от дачных работ в этот день лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, защищающие дом от людей с камнем за пазухой

Сны дня: сны этих ночей показывают, насколько полно человек реализует потенциал, который подарила ему природа. 

Табу дня: важно тщательно продезинфицировать любую рану, даже если речь идет о небольшой царапине 

Афоризм дня: "Творчество заразительно – передай другому!" (Альберт Эйнштейн). 

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Дата публикации
Просмотры
145
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