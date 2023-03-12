Астрологический прогноз на 12-13 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 21-й лунный день, который продлится почти двое суток, рекомендуется заниматься благотворительностью. В понедельник можно проводить деловые переговоры – удастся найти общий язык с коллегами и партнерами.
Символ дня: колесница.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, лавандовый, сливовый, цвет пыльной розы.
Счастливые камни дня: авантюрин, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: почувствовав недомогание, необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение недопустимо.
Питание дня: необходимо исключить из меню жирные продукты и алкоголь – они не лучшим образом скажутся на состоянии здоровья.
Стрижка дня: удачное время для похода в парикмахерскую.
Дачные работы дня: от дачных работ в этот день лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, защищающие дом от людей с камнем за пазухой
Сны дня: сны этих ночей показывают, насколько полно человек реализует потенциал, который подарила ему природа.
Табу дня: важно тщательно продезинфицировать любую рану, даже если речь идет о небольшой царапине
Афоризм дня: "Творчество заразительно – передай другому!" (Альберт Эйнштейн).
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