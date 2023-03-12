Астрологічний прогноз на 12-13 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: 21-го місячного дня, який триватиме майже дві доби, рекомендується займатися благодійністю. В понеділок можна проводити ділові переговори – вдасться порозумітися з колегами та партнерами.

Символ дня: колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: фіолетовий, лавандовий, сливовий, колір курної троянди.

Щасливі камені дня: авантюрин, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: відчувши нездужання, необхідно одразу ж звернутися до лікаря – самолікування неприпустиме.

Харчування дня: необхідно виключити з меню жирні продукти та алкоголь – вони не найкраще позначаться на стані здоров'я.

Стрижка дня: вдалий час для походу до перукарні.

Дачні роботи дня: від дачних робіт цього дня краще відмовитися.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що захищають оселю від людей із каменем за пазухою.

Сни дня: сни цієї ночі показують, наскільки повною мірою людина реалізує потенціал, який подарувала їй природа.

Табу дня: важливо ретельно продезінфікувати будь-яку рану, навіть якщо йдеться про невелику подряпину.

Афоризм дня: "Творчість заразлива – передай іншому!" (Альберт Ейнштейн).

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