Названо переможців Шевченківської премії: список

Стало відомо, що ще у лютому Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка провів засідання та голосування.

Комітет визначив переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”.

Про це у повідомленні у Facebook заявив Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Також за результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу президента України.

Список переможців Шевченківської премії 2023

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць».

Команіченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції».

Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах.

Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У категоріях "Театральне" та "Візуальні мистецтва" лауреатів не оголосили.

Національну премію імені Тараса Шевченка вперше за багато років не вручили 9 березня, у день народження видатного українського поета Тараса Шевченка.

Національна премія України і́мені Тараса Шевченка часто згадується просто як Шевченківська премія — державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що у Києві нагородили переможців Шевченківської премії.

Читайте також:

Новини України: лауреати Шевченківської премії отримали 240 тисяч гривень