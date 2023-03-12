Названо переможців Шевченківської премії: список

Стало відомо, що ще у лютому Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка провів засідання та голосування.
Комітет визначив переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”.
Про це у повідомленні у Facebook заявив Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Також за результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу президента України.
Список переможців Шевченківської премії 2023
- Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць».
- Команіченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції».
- Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах.
- Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років.
- Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».
У категоріях "Театральне" та "Візуальні мистецтва" лауреатів не оголосили.
Національну премію імені Тараса Шевченка вперше за багато років не вручили 9 березня, у день народження видатного українського поета Тараса Шевченка.
Національна премія України і́мені Тараса Шевченка часто згадується просто як Шевченківська премія — державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що у Києві нагородили переможців Шевченківської премії.
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